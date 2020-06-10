美國華為新禁令加上香港國安法問題，讓英國對大陸關係也開始趨於緊張，英國日前傳出5G建設有意排除華為，甚至找上日韓大廠尋求合作。對此，全球第2大電信沃達豐（Vodafone）指出，如果英國決定捨棄華為技術，那麼電信商將被迫花費更多時間、金錢更換設備，恐將粉碎英國5G領導地位夢想。

路透社報導，沃達豐英國首席技術官Scott Petty表示，英國應該努力擴大5G覆蓋範圍，並持續投資下一階段技術，而不是排除華為參與，如果英國真的決定捨棄華為設備，那電信商所花的時間、金錢都將大幅增加，恐怕讓英國喪失5G的領導地位機會。

不過儘管如此，沃達豐也補充，我們並不侷限一家供應商，重要的是要了解其利害關係，目前公司也正與愛立信合作，測試新的設備。

根據整理報導，從今年初開始，英國就將華為列為高風險供應商，限制其參與度上限為35%；5月中旬後，又傳出首相強生要減少華為5G建設，預計在3年內歸零；同時，市場也爆出英國找上日韓大廠，商討5G合作計畫。

(中時電子報)