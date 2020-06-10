富士軟片（Fujifilm）周二宣布將投資9.28億美元，讓其旗下從事「接受客戶委託研究與製造」（CDMO）的生物製藥子公司Fujifilm Diosynth Biotechnologies把丹麥的製藥設施產能提升一倍，以進一步把業務主軸朝醫療健保產業方向走。

這筆投資將擴大原料藥的生產線和增加細胞培養來生產病毒疫苗。Fujifilm Diosynth Biotechnologies去年9月以8.9億美元現金，從Biogen手中買下其在丹麥的生物製藥工廠。

比爾蓋茲的「比爾和梅琳達蓋茲基金會」已跟富士軟片合作，要在丹麥生產治療新冠肺炎的藥物。

富士軟片正擴大生產治療新冠肺炎藥「法匹拉韋」（Avigan）。但由於日本政府未批准用法匹拉韋治療新冠肺炎，富士軟片目前希望7月能完成臨床實驗來獲得政府批准。

富士軟片已定下目標，要讓其CDMO業務銷售額，在明年3月底結束的本會計年度達到1,000億日圓（約9.29億美元）。

(工商 )