櫻花建設（2539）去年EPS達3.22元，今（10）日股東會通過每股將配發2.9元股利案（含股息1元及股票1.9元），股利創下近4年新高！

櫻花建設今年首季在新成屋完工入帳助攻下，單季轉虧為盈，稅後淨利1億元，EPS0.22元；在業績題材與高股利發酵下，櫻花建近期股價最高站上34.90元，創下2016年以來新高。

櫻花建設總經理陳世英指出，櫻花持續深耕全台首購、首換剛性自住市場，多年來採取「邊建邊售」模式銷售，並依市場需求適時調整產品規劃。今年推案重心擺在台中市，目前已進場個案，包括北屯區「櫻花巨人」、北屯區「櫻花群英會」與太平區「櫻花群雄會」、「櫻花大櫻國-牛津花園」以及新竹「櫻花藝」等新案；單是今年上半年，總推案量預估約達77億元。

其中，台中北屯機廠捷運特區「櫻花巨人」案，產品規劃26～58坪，總戶數309戶，總銷約30.1億元，今年5月已開工，目前銷量約四成。

值得一提的是，「櫻花巨人」位於北屯機廠捷運特區，距離預計11月開幕的美商「好市多（COSTCO）」北屯店不遠，因此，櫻花建設推出「賞屋打卡就送儲值100元的悠遊卡」，「購屋再送好市多5年免費會員卡」。

此外，台中太平區「大櫻國1期」迅速完銷後，「大櫻國-牛津花園」5月進場銷售，產品規劃1～4房，總戶數260戶，總價398萬元起，總銷約20億元，目前銷量約四成。

(工商 )