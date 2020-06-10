市場焦點轉向周三晚間美聯儲會的決策結論，聯儲會的經濟預估、對美債收益曲線的干預，以及任何關於低利率維持多久的暗示，都將影響投資人的風險決定。

周三日經225指數低開152點，晨收收復失土，小漲24.2點或+0.1%，為23115.2點。東證一部指數跌0.94點或-0.06%，為1627.5點。

日經上午的反彈是因美股期貨的上漲，以及對經濟快速復甦所支撐的樂觀情緒。另日圓在連漲後，仍守在約107.6兌一美元。

交易所創業板母指數在觸及近一年半以來的高點後，晨收漲1.6%。

寶生物(Takara Bio)聲稱已開發出能加速對新冠肺炎檢測的方法，股價大漲17.5%，來到七年來高價位，寶控股(Takara Holdings)漲7.8。

成長型個股因為有高成長預期和高估值，上午紛竄出，信越化學(Shin-Etsu Chemical)漲2%，安斯泰來製藥(Astellas Pharma)上漲2.0%，瑞可利(Recruit Holdings)上漲1.3%，索尼上漲0.8%。

(時報資訊)