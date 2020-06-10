明基醫(4116)今日股東會，董事長陳其宏表示，雖然疫情和貿易戰帶來整體經濟前景的不確定因素，但公司醫療設備、醫用耗材和醫療服務三大領域都已有相當的產品與通路基礎，將會持續優化成長的動能，並尋找策略合作夥伴，以不重複投資、可互惠雙贏的聯盟策略為主，拓展醫療艦隊，為股東及員工創造最大利益。

明基醫今日股東會通過去年財報和盈餘分派案，去年每股稅後純益1.69元，為近四年新高，並配發現金股利1.35元。明基三豐2019年在醫療設備、醫療服務、醫用耗材三大支柱均有成長帶動下，合併營收13.8億元，年成長12%，營業毛利5.48億元，毛利率40%，歸屬於母公司業主之淨利7,541萬元，年增13%，每股稅後純益1.69元。

明基醫的醫療設備類產品包含手術燈、手術檯及醫學影像設備如超音波、醫療顯示器等產品，智慧手術室iQOR以整合式解決方案提升醫護人員的效率與保障病患之安全，挹注業務成長並提升整體品牌形象。

可攜式超音波外銷業務已布局東南亞及歐洲多國，在台灣則成功拓展健檢隊市場；在新冠肺炎疫情中，由於容易行動診斷、降低感染風險，亦扮演協助醫師觀察患者肺部變化的重要夥伴。

醫用耗材類產品以怡安免針輸液類產品為大宗，未來將強化關鍵零組件和成品自動化製程，強化產品品質和成本競爭優勢，其他耗材類產品還包括醫用手套、呼吸照護科室用的人工鼻等，不僅符合衛福部110年起禁用含粉手套的政策方向，也提升產品組合的多樣性，帶動銷售成長。

醫療服務類則分為口腔醫材和聽力產品兩大類，口腔醫材持續以數位牙科定位，產品線完整，包含口內掃描機、植體系統、植牙規劃軟體、手術導板、手術室無影燈、耗材產品等，今年仍將持續新的耗材與設備產品，擴大自有產品經營。

聽力產品深耕台灣市場，去年展店已達38家，持續以提升助聽器配戴率為目標，強化創新客戶服務，參與聽力相關公益活動，讓聽損者重拾美好「聲」活，避免失智、跌倒等風險，提升溝通品質後也能促進家庭間和樂關係。

(時報資訊)