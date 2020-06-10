新冠疫情為全球「宅經濟」按下了數倍速的「加速鍵」，台灣大(3045)表示，舉凡台灣大旗下影視音樂串流服務、行動閱讀平台、代理手機遊戲等，都展現前所未見的強勁成長力道，在疫情中逆風向上，包括myVideo單次計費營收成長近五成、MyMusic訪客數成長近四成、myBook「親子小學堂」延後開學期間每日下載次數更成長近八成。面對5G即將開台，台灣大也全力以5G為加速器，以科技創新為引擎，推動居家娛樂產業全面升級。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，疫情改變人們的生活習慣，每日時間分配比例產生巨大變化，根據東方線上市調指出，民眾平均居家時間至少增加了1.7小時，家庭成為新的生活重鎮。儘管外出機會減少，民眾仍期望在家也能保有生活品質、維持社交活動，促使居家娛樂活動從閒暇時偶爾為之的軟需求，提升為每日生活必需的硬需求。疫情期間，「宅經濟」成為新的商業型態，台灣大無論在影音服務、行動閱讀，或是手機遊戲等方面，都交出亮眼成績單，讓我們重新體認居家情境的無限可能。

台灣大表示，受到防疫政策群聚限制，影響民眾上電影院的意願，取而代之的是家裡大螢幕與掌上小螢幕，成為民眾消遣娛樂的工具。根據台灣大旗下串流影音平台myVideo觀察，疫情爆發後，myVideo單次計費內容營收較疫情爆發前成長近五成，幼兒館觀影時數亦較去年同期成長二成，而今年第一季透過凱擘／台灣大寬頻等大電視觀影的用戶，總觀看時數更大幅成長五成以上。看好「客廳經濟」蓬勃發展，myVideo提供用戶更佳觀影品質，率本土業者之先推出「4K專區」，專區觀看次數亦較HD版高出二成。myVideo首部投資4K年度大戲《做工的人》推出後不僅廣獲好評，首播日更帶動大電視用戶觀影比例較平日增加近三成。

數位音樂上，台灣大旗下串流音樂平台MyMusic於今年2～5月期間訪客數較疫情前成長四成，同時，許多民眾改成居家工作，台灣大獨賣Nest Mini中文化智慧音箱可透過聲控播放MyMusic音樂或Podcast節目，既不影響工作、又能解放雙手，避免更多接觸傳染，帶動疫情期間以Nest Mini使用MyMusic音樂播放次數成長近六成，體現台灣大為家戶打造「Smarter Home」的訴求。

至於台灣大行動閱讀平台myBook則發揮資訊傳遞特性，疫情期間規劃「防疫專區」，讓用戶掌握醫療資訊、健康保健、產業趨勢等消息，帶動書城流量成長五成，同時，民眾減少社交和戶外活動，利用平日下班後通勤到就寢前的時間，以「互動學外語」服務充實語言能力，疫情期間總下載人數成長37%。

除了影音與行動閱讀加值服務外，台灣大首款代理Riot Games卡牌遊戲《符文大地傳說》亦締造佳績，遊戲正式上線後，隨即在Android、iOS雙平台佔據榜單冠軍長達一週，另款最新代理射擊遊戲《特戰英豪》也即將上線，讓玩家期待度破表。

展望居家娛樂產業應用，台灣大表示，隨著5G開台在即，未來透過其超高速、低延遲、廣聯結的特性，將可廣泛運用在AR擴增實境、VR虛擬實境與雲端遊戲等應用上，催生出嶄新娛樂型態。

(時報資訊)