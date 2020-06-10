美國能源資訊局(EIA)表示，2020年美國原油日產量將減少67萬桶，為每日1156萬桶，原先預估為降幅54萬桶/日。

EIA預計美原油產量將持續下滑，至2021年3月將降至每日1060萬桶。

EIA也預估2020年美國石油和其他液體日均消費量將減少240萬桶，每日1806萬桶，而此前預估為減少219萬桶。

EIA預測全球2020年石油消費量將減少830萬桶/日，來到每日9253萬桶，降幅高於預期。

(時報資訊)