6月1起，中央流行疫情指揮中心頒布「新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引」。(鄭郁蓁攝)

6月1起，中央流行疫情指揮中心頒布「新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引」。(鄭郁蓁攝)

新冠肺炎患者住院治療等待三次採驗陰性的患者，國內目前最長近80天，也有不少人要30多天才三採陰性。要維持醫療量能，就必須縮短患者住院天數，中醫今天分享國內疫情嚴峻期間，服用中藥治療的患者，不僅沒有副作用，三陰的時間也比只服用奎寧的患者還快，複方藥物已經完成藥物驗證，一個月後將外銷歐、美疫情嚴峻的國家，證實治療新冠肺炎「中醫can help」。

中醫師公會全國聯合會今天分享「中醫國家隊」治療新冠肺炎成果，由台北三軍總醫院、台中榮總、彰化基督教醫院、彰化醫院、以及高雄長庚共5家醫院參與治療研究，醫院以衛福部中醫藥研究所公布的《新冠病毒病中醫臨床分期治療指引》，共21名確診者參與，其中1名危重症、5名重症、15名輕症，最後全數康復出院。

三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，衛福部中醫藥司在今年疫情爆發時，推出「建置新型冠狀病毒疾病中西醫共治模式計畫」提供經費支持中醫收治新冠肺炎感染者，並與中央流行疫情指揮中心訂定「新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引，將感染者分為輕症、重症、危重症、恢復期等四期別。

回顧疫情期間，黃怡嘉表示，印象深刻一對年齡分別為71歲與67歲夫妻，兩人都是重症患者，住院第一週服用奎寧時，均發生心律不整、發燒、咳嗽等副作用，因此增加中醫會診，開始服用中藥後8天，就三次陰性解除隔離，兩人終於在隔離一個多月後痊癒出院，許久不見的兩人相擁而泣。

彰化基督教醫院中醫部主任黃頌嚴表示，曾收治2位嗅味覺喪失患者，在使用中藥後第2天，嗅味覺就回復正常。台中榮總傳統醫學科主任蔡嘉一表示，過去治療呼吸道感染疾病，包括胸腔科、感染科都沒想到中醫有神效，目前包使用西藥羥氯奎寧、瑞德西韋的患者都有全額補助，中醫治療則仍需自費，中醫師公會也呼籲政府給予更多補助。

中國醫藥研究所所長蘇奕彰表示，，加上因為國內疫情趨緩，已經沒有確診者，因此將和美洲、歐洲疫情較嚴峻的國家合作臨床實驗，預計最快一個月內將外銷國外。

中醫全聯會理事長柯富揚表示，新冠肺炎光西醫著手不好治療，總結這次經驗，最後21人都完全康復出院，沒有一個死亡案例，從案例來看療效顯著，他指出，國內疫情開始告一段落，不過寶貴經驗需要持續研究，也呼籲衛福部、科技部編列預算提供中醫藥研發。

(中時 )