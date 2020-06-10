香港保安局長李家超接受《南華早報》訪問時表示，警方會設立新部門執行港區國安法，由警務處長鄧炳強領導，負責收集情報、調查和培訓人員，日後會考慮加入其他紀律部隊的成員。
綜合港媒報導，李家超指，警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源調撥、人力及器材規劃。他未有透露新部門將如何與有關機構合作，但表示澳門的經驗可以是一個參考。
他認為中央的情報收集網絡遠大於警隊，可有更高層次的分析，掌握全盤局勢，有助香港了解整個形勢。他又指，任何人在港執法，都要符合一些普通法的原則，包括無罪假定、保持緘默權利、以及有律師代表。
面對反修例事件一周年，李家超表示，無悔去年推動逃犯條例修訂，認為出發點是為了公義，如果時光能夠倒流，他仍會推動修例。
對於大陸全國人大的決定列明，中央維護國安的機關可根據需要，在港設立機構，暫時未知警方的新部門將會如何與有關機構合作，惟認為中央的情報收集網絡大於警隊，可作更高層次的分析，有助了解香港整個形勢。而任何人在本港執法，須符合普通法的原則，包括無罪假定、有保持緘默權利、有律師代表等。
(中時 )
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