梁子淇參加《國光幫幫忙之大哥是對的》節目。（梁子淇fb）

熱愛運的梁子淇，對自己的身材超有信心，經常在社群媒體分享美臀照。（梁子淇fb）

日前一名熱愛運動的辣妹，上電視節目《國光幫幫忙之大哥是對的》，分享自己穿著丁字褲的登頂照，性感火辣程度，讓主持人庹宗康等在場男士忍不住驚呼：「要穿成這樣才能運動嗎？」。不過卻有網友不認同這樣的行為，狂酸：「不要把髒東西帶到自然環境」、「小心被收走」、「穿OL裝或護士裝不好嗎」。

《國光幫幫忙之大哥是對的》日前邀請幾位「野系正妹」上節目，其中一位正妹梁子淇，秀出雪山主峰登頂照，只見她穿著性感比基尼，以M字腿深蹲姿勢蹲在主峰石碑旁，炸出渾圓肉臀，讓在場男藝人全看傻眼，驚喊：「要穿成這樣才能運動嗎？」。

不過許多PTT鄉民不買單，紛紛表示「這樣爬山的意義在哪來」、「山神真可憐 強迫要看歹米亞」、「上一個這樣的不是摔死了...山有山神啊，尊重點」、「真的褻瀆」、「小心被收走」、「穿OL裝或護士裝不好嗎」。

還有人說「只要會修圖 都是正妹」、「修圖修超大的 明明就是隻龍」、「大媽身材」。不過也有鄉民力挺：「這身材才好 一堆鳥仔腿超醜 這種健康的才好」、「完全可以，緊實有力」、「這身材很健康啊 只是世界審美觀喜歡病態瘦」、「非常獨立自主的一個女性」。

(中時電子報)