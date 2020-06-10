交通部政務次長王國材。（資料照／行政院提供）

罷韓案通過後，高雄市長從代理到補選名單都是話題，陳其邁呼聲高，菊系卻開第一槍，認為落選市長投入補選卻還代理實在沒有正當性，就連自家綠委也有聲音。最新代理人選傳出是交通部政次王國材，過去曾待過高雄市府熟悉市政，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，10日中午將見面共商，預計12日公布人選。

總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，今天中午將會進行每週例行見面，兩人將會討論高雄市長代理人選，預計禮拜五中選會公告罷韓通過後就會對外宣布。

好不容易藍天翻綠地，罷韓通過，形同民進黨再收復高雄，不只推人補選，代理市長也得加快指派，被視為小英男孩的內政部次長花敬群傳出也在名單。花敬群：「不會是我，你放心」，簡單一句話，說明南下沒可能。

代理人選最大黑馬，傳出是交通部政務次長王國材，2016年就職，曾任高雄市府交通局長，促進高雄「國際低碳觀光城市」，也擔任過一卡通票證公司董事長，整合全台公共運輸、超商電子票證系統應用，熟悉高雄，能力評價高。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟：「（王國材）從政的經歷或是在中央地方的經歷非常豐富，所以他當然是實切的人選。」

港都由誰帶領，可能名單逐漸浮上檯面，只是菊系高閔琳先開第一槍，陳其邁若投入補選，擔任代理市長就沒有正當性。府院共商還沒拍板，現在就連體壇網球一姊謝淑薇，也搶著參一咖。

臉書發文，如果高雄代理市長是吳怡農，那可以認真考慮搬回去，還不忘加上愛心符號，少女心大爆發，更釣出吳怡農本人親自回應，「可以一起打網球嗎？」謝淑薇再驚訝回覆，竟然會打網球，還喊話趕快來。女網友歪樓阻止，說自己可是要為了他遷戶籍到中山，「農婦」隔空上演搶人大戰。

民進黨立委陳亭妃：「（避免爭議）我覺得陳其邁應該直接宣布參選，而不是代理市長。」高雄首長從代理到補選，會是誰出馬全台關注，更牽動綠營派系平衡。

(中時電子報)