全國縣市長本屆任期將滿一年半，6都16縣市首長及幕僚團隊全力衝刺拚政績，爭取民眾認同，卻遭逢新冠肺炎疫情衝擊，考驗著每位百里侯的施政彈性及應變能力。台灣世界新聞傳播協會今(10)日公布全國縣市施政滿意度調查，就縣市長滿意度而言，6都之中以新北市長侯友宜拔得頭籌，16縣市則由屏東縣長潘孟安脫穎而出。台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢解析，從民調結果來看，民眾希望地方首長「多點政策、少點政治」，才能獲得高支持度。

台灣世界新聞傳播協會今日發布民調，新北市長侯友宜為直轄市6都中排名第一名。（圖／記者林士傑攝）

民調結果指出，6都方面，侯友宜施政滿意度比去年增加約2成，成長幅度最大，艾普羅民調公司協理游彩玲指出，侯友宜滿意度接近9成；值得一提的是，鄭文燦的施政滿意度也不遑多讓，以些微差距居次，幾與侯友宜不分軒輊。台中市長盧秀燕則是在多項施政，也獲得多數市民肯定。

整體施政來看，以治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質和幸福感做調查，民進黨執政的桃園市與台南市表現不俗，桃園是在經濟發展、社會福利、教育品質和幸福感，都榮獲第一名；台南市則是治安狀況和醫療衛生等兩項成績，拿下第一名。

台灣世界新聞傳播協會今日發布民調，屏東縣長潘孟安在16縣市中榮獲第一名。（圖／記者黃威彬攝）

民調結果也指出，16縣市部份，首長施政滿意度掄元的是屏東縣長潘孟安，滿意度接近9成，比去年成長近2成；其餘15位縣市首長的施政滿意度也都獲得民眾的支持，施政評價都優於去年，全在及格之上。

針對現場媒體提問台北市和高雄市為何排名在後段班，劉立漢說，北高兩市雖有很多亮眼施政，也不是不努力，可能是兩位首長給民眾的感覺「政治比政策多一點」，因此相對分數就低點。他也以侯友宜為例，提出很多防疫超前措施，包括擴大管制兵推、管制公共場合等政策，所以民眾非常有感，可以看出民眾希望地方首長「多一點政策、少一點政治」。

劉立漢說，侯友宜行政中立的形象，沒那麼政治，因此獲得人民青睞。他也指出，潘孟安的政策表現大爆發，緣起是去年的燈會與設計展，讓屏東能見度大增，走向國際舞台，因此潘孟安的滿意度名列前茅。他說，潘孟安打出「我屏東我驕傲」口號，讓這個財源預算比不上台北，原本是「本島中的離島」的縣區，最後打出驕傲感，真的讓民眾非常有感，本次民調就是希望有份科學數據，讓縣市長有施政依據。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自2020年4月20日至5月13日止，共成功訪問14080份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區的母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。

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(中時電子報)