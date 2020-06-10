中科院受國防部陸軍司令部委託辦理「陸軍天鷹專案」遭檢方指控圖利廠商，桃園地方法院將中科院負責採購官員周志隆等3人各依貪汙罪重判7年，但台灣高等法院認為他們並無圖利罪行，只有行政怠惰變造車測報告，改依變造私文書罪各判處可易科罰金之刑。

檢方起訴2012年任中科院資訊通信研究所電子戰組組長的周志隆、研究員吳政勳、技術員蕭振益忽略陸軍委託中科院代為本次採購案時，就關於載具部分並無爬坡最小速度之需求，也未通知得票的廠商神通電腦公司改善、拆除、重作或更換新品。

周男等人竟揭變造車測中心車輛檢測報告關於坡度42％之最小爬坡時數之數據，致軍備局採購中心承辦人誤認車輛之性能測試已合格，在2013年函知中科院及神通電腦公司系爭採購案驗收合格，使神通電腦公司因此免於改正不合格之瑕疵，順利取得貨款。

桃園地院依圖利罪將周志隆等3人各判刑7年、褫奪公權4年，但高院認為他們為避免進行修約造成履約時間時期之延宕，進而造成人力、資源之浪費，或因此受有處分，變造報告僅為行政上之疏失、怠惰，尚不具圖利之主觀犯意，改依偽造文書罪判刑。

(中時 )