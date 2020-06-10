由上報主辦、全台最大電競業餘賽事第四屆《六都電競爭霸戰》已正式開放玩家報名、7/13熱鬧開打。房仲業唯一贊助商永慶房屋，延伸品牌「先誠實再成交」的理念，邀請所有參賽者發揮「先誠實再拚戰」的競賽精神，才能在競技過程中獲得光榮勝利。

《英雄聯盟》總決賽轉播移師永慶i+智慧創新體驗館

主辦單位今年祭出高達300萬元總獎金吸引玩家報名，比賽獎金打破歷屆紀錄。今年比賽項目包括最受玩家歡迎PC電腦遊戲的「英雄聯盟」、手機遊戲「傳說對決」，永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，電子競技在台灣對經濟及社會的影響力不斷提升，並且也是政府重視的新興產業，深受年輕人喜愛；永慶房屋身為台灣房仲科技領航者，更是首家將遊戲結合工作制度的房仲品牌，這次再度響應支持這項熱門賽事。

為提供玩家們全新的線上觀看體驗，主辦單位今年特別選在永慶「i+智慧創新體驗館」進行「英雄聯盟」總決賽的賽評轉播，粉絲們除了欣賞精彩的冠、亞軍爭霸賽，並透過主播及賽評們的介紹，一睹全台唯一一座將MR、VR科技帶入房仲服務的永慶「i+智慧創新體驗館」，親身感受科技為房仲服務帶來的全新體驗服務。

958神隊友Carry年輕人脫離「青貧世代

「永慶房屋958救我吧」口號喊進年輕人心坎裡，也引起網友們熱烈回響。(圖：永慶房屋提供)

去年在《六都電競爭霸戰》賽事中的爆紅話題「永慶房屋958救我吧」，引發網友熱烈迴響，看準現在年輕人想要脫離領低薪、高工時的「青貧世代」，永慶房屋今年再度延續「永慶房屋958救我吧！」主題，鼓勵年輕人不管在場上或場外都要找尋神隊友救援，才能獲得人生的勝利。

永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「『永慶房屋958救我吧！』指的是保障業務新人前9個月每月5萬元的房仲業最高待遇，以及彈性工作8小時制度，再加上師徒達人培訓制度及創新科技工具輔助，讓永慶房屋這位『神隊友』Carry年輕人擺脫『青貧世代』，並享有工作與生活的平衡。

由永慶房屋打造全台唯一的「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，以棒球為基礎，結合年輕人最愛的線上遊戲、手游等介面，將工作內容轉化成「領任務闖關」；每次成功不僅可以累績經驗值，作為晉升積分，還可領取「永者幣」兌換實質禮品，即時獲得獎勵；除了個人任務，更可組隊一起達成目標，與自己有不同專長的同事夥伴合作互助，培養團隊默契，也符合現今年輕人喜歡組隊闖關的團隊氣氛，讓工作更有趣！」

永慶房屋鼓勵年輕人轟出夢想全壘打，Carry年輕人兼顧工作與生活。(圖：永慶房屋提供)

已連續兩年響應贊助《六都電競爭霸戰》，透過活動的擴散，永慶房屋超優的福利制度也透過「958，救我吧」的超幸福話題獲得廣大迴響；去年電競爭霸賽後，也吸引不少求職者想要加入永慶房屋的958神隊友團隊，在永慶大聯盟平台，打出屬於自己的職場全壘打。

(中時電子報)