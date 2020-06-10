台中市有2800多位低收入戶學生，家中無平板電腦；麗明營造董事長吳春山（右）捐贈100萬元，弭平學生數位落差。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

市議員賴順仁號召順仁兄弟會捐贈10萬元，支持台中市府強化教學設備。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

為避免學生因疫情停課導致學習中斷，台中市教育局超前佈署，整合線上學習資源，並盤點、購置設備。社會各界也響應市府政策，麗明營造公司捐贈100萬元、市議員賴順仁邀集相關單位共捐贈25萬元供教育局及學校購置平板電腦及相關教學設備，弭平學生數位落差。

捐贈儀式10日於豐原陽明大樓舉行，麗明營造董事長吳春山慷慨捐贈100萬元，市議員賴順仁號召順仁兄弟會捐贈10萬元、崧富營造捐贈10萬元、林秀玲女士捐贈5萬元。教育局長楊振昇感謝企業及慈善團體重視學生的受教權益。

賴順仁說，他得知學生有平板電腦需求，立即與兄弟會成員聯繫，希望共同為教育盡一份心力。吳春山表示，他平時熱愛閱讀，在企業內更大力推廣讀書會，因此由衷希望台中市學生都能擁有平等學習環境，體會讀書的樂趣。

教育局說明，學生如遇疫情無法到校上課，可利用科技設備，確保課業不中斷。經全面調查全市各級學校，屬低收入戶且家中無平板的學生約2800餘位，125萬元善款將會妥善分配運用，讓若遇停課的學生均可在家安心學習。

(中時 )