高雄市長韓國瑜罷免案近半年來，在側翼團體及民進黨推波助瀾下，成功過關。對此，台北市議員羅智強就發起網路投票，詢問廣大網友「國民黨該發動反撃，也按下罷免核彈鈕，發起罷免民進黨的公職民代嗎？」，投票僅3小時，已吸引5萬多名網友投票。
近日在韓國瑜罷免案以近94萬同意票高票通過後，激起挺韓支持者怒火，罷免名單陸續出爐，包括民進黨桃園市議員王浩宇、台中立委陳栢惟、民進黨高雄市議員陳致中、高閔琳、時力議員黃捷等人。但有藍營人士認為，現階段不應發起反罷免延續仇恨。
羅智強則發起網路投票，以「民進黨按下了罷免核子彈的按鈕，發動了罷免核子戰的第一撃。請問，你覺得國民黨該發動反撃，也按下罷免核彈鈕，發起罷免民進黨的公職民代嗎？」，並以「該反擊」和「不該反擊」兩選項，詢問網友對國民黨反制罷免的看法。
投票開始短短3小時，就吸引5萬多名網友投票，1萬多名網友按讚，近5千位網友留言，3百多次分享。截至發稿為止，目前投贊成反擊票的，有94%，僅6%投不該反擊的。
(中時電子報)
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