罷韓投票通過當晚，高雄市議長許崑源墜樓身亡，江蕙事後po文悼念，沒想到引發網友謾罵聲浪，讓江蕙先是刪文，之後甚至關掉了臉書帳號，不僅歌迷擔憂，前外交官劉仕傑也感嘆po文：「網軍橫行的生態，代表公民防線的脆弱，也淘汰或排擠了原本非網軍的網路公民社會」，也擔憂這樣的公民社會景況，「看在中共眼裡，他們會不會暗自竊笑？」。
前外交官劉仕傑透露自己跟母親都是江蕙的歌迷，如今看著她因留言而關臉書，感到無奈，直言網軍橫行等同公民防線脆弱，更直接點明「從此，中共只要手中控有一萬個或十萬個帳號，就能輕易操控台灣輿論方向」，在真假帳號之間，真實理性的聲音更難被聽見，「仇恨跟對立隨之而起」，
劉仕傑剖析這樣的現象，導致我們永遠分不清誰是敵人的分身，「更糟糕的是，非理性的言語，還能隨時用廉價的理由掩蓋自己的惡意：『那些仇恨言語可不是我，一定都是中共假帳號』」，而台灣社會越趨對立，正好是讓韓流伺機再起的溫床，但她對台灣的公民素質有信心，盼大家能一起為真相而努力。
(中時電子報)
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