時力立委邱顯智今日於臉書發文表示，健保署在此時宣布要調整自費醫材的自付差額上限。這個政策下去，將導致民眾跟醫師雙輸，健保也沒緩解財務問題。怎麼看，都只有實支實付的保險公司會覺得開心。

健保署昨天祭出新制，將針對健保差額給付的8大類352項醫材，訂出自費負擔上限，並將在8月上路。未來將有89％的健保差額給付醫材價格需向下調整，估計每年影響13.3萬人。

邱顯智指出，健保署宣稱是參考「公立醫院及醫學中心採購決標價格之中位數」來制定上限。但屆時恐造成高品質高價位的醫材退出台灣市場，低價醫材橫掃市場。這做法看似幫民眾省到錢，犧牲的卻是民眾使用的醫材品質。

邱顯智說，健保署做這樣的調整，對於健保財務沒有任何幫助。不管醫價格多高，健保的負擔就是個固定數額。如果最終導致更多醫療院所退出健保，只會進一步衝擊健保的體質。

邱顯智憂心，對於醫療院所的經營者而言，損失的利潤還是要從醫師跟病人身上要回來，要嘛減薪、不聘人降低人力支出，要嘛要求醫師賣更多件的醫材。

邱顯智表示，這個政策一旦上路，恐將導致去年因調整藥價，導致百憂解、抗生素泰寧等原廠藥退出台灣的類似爭議事件再度上演。希望政府在做任何決定之前，真的要好好思考政策的反效果，多跟醫界溝通，別再悶著頭做事。

(中時 )