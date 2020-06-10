民進黨7月11日舉辦連江縣黨部黨職選舉，「民進黨連江縣入黨審查委員會」召集人李問今宣布，將參選主委；他表示，這是民進黨辦理史上第一屆連江縣黨部黨職選舉。也將是民進黨創黨34年以來，最後一個成立的縣市地方黨部。他選理念為堅持民主價值，團結台澎金馬。

李問今提出參選四大理念，包括監督縣政，良性競爭、雙向溝通，創造雙贏、完善黨部體制，鼓勵新人參政及堅持民主價值，團結台澎金馬。

他表示，目前馬祖沒有民進黨籍議員，因此地方黨部必須肩負起監督縣政的功能，確保縣府符合人民的期待。馬祖長期缺乏政黨政治，當民眾權益受到漠視、甚至出現荒腔走板的施政，卻無法給縣府適當的壓力。相信政黨之間有競爭也有合作，才能為地方創造進步。

他說，民進黨成立連江縣黨部，希望創造民進黨與馬祖的雙贏。在馬祖為地方創造更多元的政治生態；當馬祖的地方政治有民進黨的參與，而民進黨的決策機制有來自馬祖的聲音，將創造雙贏。

他指出，新創立的連江縣黨部像新創公司，這段時間以來，籌備黨部千頭萬緒，他希望參考其他黨部的經驗，同時帶入年輕世代的活力，也將在未來的基層選舉中，鼓勵新人參選地方公職。

他還提到，「台澎金馬」各地有獨特的歷史文化，卻早已成為命運共同體，共同享有得來不易的民主制度。絕大多數馬祖人，也要確保民主、自由、與公民權益不受損害。當國際民主價值受到挑戰，不論是台灣本島或是馬祖的民主政治健康發展，都一再證明，部分人士主張「民主政治僅適合西方國家」是錯誤的觀點！隨著戰地政務時期結束，馬祖列島持續蛻變，卻依然是閩江口的民主燈塔，海上的民主長城。

蔡英文總統520回任黨主席第一天，設立「民主進步黨連江縣黨部籌備委員會」，李問說，這是馬祖戰地政務終止28年以來，第一次舉辦民進黨地方黨職選舉；也將是民進黨創黨34年以來，最後一個成立的縣市地方黨部。作為一個民主政黨，民進黨堅持黨內民主程序，堅持以全程公開、透明的原則完成黨內選舉。

(中時 )