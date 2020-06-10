衛福部長陳時中將南下主持北門分院動土暨平安祈福法會，網友也製作圖卡PO在臉書社群。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，衛福部長陳時中日前全台趴趴走協助推觀光，現在傳出他13日又要到台南，這次不是擔任「業配王」，而是為了衛福部新營醫院北門分院即將改建為長照園區，特地南下參加平安祈福法會與主持開工，希望工程能一切順利。

衛福部新營醫院北門分院在7年多前發生縱火案件後就閒置迄今，雖然硬體部分仍堪用，但重建方向未定，多年來任其荒廢，也讓地方頗有微詞，市府與新營醫院合作，提出轉型計畫，爭取前瞻計畫經費挹注3億元動工修繕，完工後將移交市府，並轉型成為長照多元園區，朝公設民營方式經營。

南市府社會局指出，未來院區將充分運用空間，除了門診及護理之家外，還規畫有日照中心、團體家屋、輔具中心及A級長照據點等，在服務項目及收容人數上都相當可觀，屆時將成為旗艦型的長照多元園區，對沿海地區日趨嚴重的高齡化問題，有正面助益。

新營醫院經過北門分院興辦計畫更改、分院建築物評鑑結購安全性、整修工程設計書圖審核後招標發包，終於要在13日開工，衛福部長陳時中也將出席北門分院「多元長照資源中心」整修工程的開工典禮暨平安祈福法會，除了新冠肺炎防疫，陳時中也相當關心長照2.0的持續推動。

(中時 )