新光產物董事長吳昕紘表示，新冠肺炎疫情是今年營運較大變異數，該公司持續關注經濟變動且快速因應未來一年最重要的課題，在提升獲利的前題下，希望今年簽單保費目標可以達到200億元。

新光產總經理何英蘭指出，由於之前因為新冠 疫情，在投資上較為保守，在疫情逐漸穩定之下，投資會努力朝向獲利目標邁進。另保險本業相對穩健，未來目標方向則是朝向創新方向前進，面對市場激烈競爭，該公司仍以新通路拓展、優質業務的篩選以及新商品的開發為目標，並加強電子商務競爭力，截至今年5月為止，已得到7項專利，此外，本業核保利潤在去年時已超過投資利潤。

新光產本次改選後董事名單為吳昕紘、廣明企業代表人張茂松、紘恩代表人：謝孟雄、吳東昇、鴻譜代表人林嘉明、茂煒投資代表人吳東勝、新光醫療財團法人、何英蘭。三名獨立董事為蔡世祺、紀維勳以及周賢財。

新光產2019年稅後淨利15.62億元，扣除一般20％法定盈餘公積以及特別盈餘公積等及配發給股東紅利（每股配發現金股利1.8元）之後，期末未分配盈餘993萬餘元。

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