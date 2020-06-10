香港特區保安局局長李家超在6月10日接受港媒《南華早報》專訪時表示，香港警方將會設立新的部門來執行「港區國安法」，該部門會由警務處長鄧炳強領導，主要工作為收集情報、調查和培訓人員，日後不排除加入其他紀律部隊的成員。

另外，香港《文匯網》報導指出，李家超表示，警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源調撥、人力及器材規劃。據日前全國人大會議的決定，中央維護國安的機關可根據需要，在港設立相關機構，不過李家超沒有透露新部門將如何與原有的警務關機構合作，僅表示澳門的經驗可以是一個參考。

李家超認為，中央的情報收集網絡以及技術遠大於警隊，有更高層次、更縝密的分析，較能掌握全盤局勢，了解香港整個形勢。不過他強調，任何人在港執法，都要符合普通法的原則，包括無罪假定、保持緘默權利、以及有律師代表。

「修例風波」至今已一周年，李家超對於去年推動《逃犯條例》修訂表示完全不後悔，認為出發點是為了公義，即使時光能夠倒流，他仍會推動修例。

(中時 )