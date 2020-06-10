POS廠飛捷（6206）今（10）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議以盈餘配息4元、資本公積配息0.5元，合計配息4.5元。展望今年，公司將持續研發新產品、拓展新客戶，目標將毛利率較高的非POS產品貢獻自20％提升至26％。

不過，面對新冠肺炎疫情延燒全球，各國祭出封城鎖國、在家上班、維持社交距離等防疫措施，經濟活動停擺造成訂單出貨遞延，使飛捷短期營運展望轉趨保守。由於短線營運動能不明，下半年訂單需求及出貨狀況，需待歐美陸續解封後才會轉趨明朗。

飛捷2019年合併營收53.3億元，年減18.86％，為近4年低點。但毛利率35.07％、營益率17.07％，分創近10年、近3年高點。雖受業外轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利7.36億元，年減8.1％，為近7年低點，每股盈餘5.15元，低於前年5.6元。

飛捷去年面對貿易戰影響投資意願趨緩，致力優化產品結構、嚴控費用開支，產品朝精緻服務、自助服務、高階產品及視覺辨識等4方向發展布局。隨著開源節流及轉型效益顯現，雖然營收衰退近2成，但本業獲利率顯著提升，使整體獲利僅衰退近1成。

飛捷董事長林大成表示，公司去年POS出貨量維持全球前三大，並因應行動化及自助服務化趨勢，推出全新系列行動POS及自助服務機（KIOSK），在亞洲及北美市場取得具指標意義的大型專案訂單。

而飛捷第二大產線觸控平板（Panel PC）受惠智慧零售、餐飲、交通等應用愈趨廣泛，已應用在智慧醫療、工廠自動化等相關領域。去年新成立的子公司華捷智能，深耕人工智慧（AI）及深度學習等軟體技術，結合飛捷零售餐飲業通路關係，相關產品已經出貨。

展望今年，飛捷將持續研發相關新產品，投入相關新技術開發，在銷售通路持續與各國銷售夥伴合作，進一步拓展新客戶。同時，持續聚焦增加高價值產品貢獻、開發人工智慧及影像辨識技術，目標使毛利率較高的非POS產品占比自20％提升至26％。

(時報資訊)