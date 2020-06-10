資策會MIC最新分析指出，隨著AI持續快速發展，未來「非接觸式UI」發展值得關注，預估未來3~5年AR/MR技術與應用的活絡趨勢值得關注，不同UI將走向相輔相成與合體升級。

資策會MIC表示，隨著AI與感測技術發展帶動終端載具軟硬體升級，未來「非接觸式UI」發展值得關注，資策會MIC透過美國專利技術布局，觀測非接觸式UI動態，目前語音UI技術仍以說話者辨識、聲紋認證為主，可有利於電商、金融等行業辨識客戶身分與打造個人化服務，不過聲紋認證專利技術偏少，目前仍存在技術缺口；視覺UI部分，布局熱點開始延伸至電子設備識別、3D模型或影像操作、影像分析-運動分析/決定位置或物件、通信控制等，資深產業分析師林巧珍解讀，充分顯示為AR/MR應用鋪路的意圖，除此，手勢UI也因為AR/MR應用發展獲得二度崛起的機會，技術布局重心也逐漸移至圖像捕獲、影像分析、建立3D模型與影像操作。

資策會MIC指出，當終端載具被賦予更多感知能力，使用者將可透過手勢/動作、語音、視覺甚至腦波來與機器互動，資深產業分析師林巧珍表示，非接觸式UI將可催生更多智慧產品，造福全球廣大慢性病、視障/聽障與殘疾人士，上述的剛性需求，將提供更多中小型、無龐大研發資源的競逐者有機會躍升獨角獸；除此，未來3~5年AR/MR技術與應用的活絡趨勢值得關注，目前雖然不同UI仍各自開發，但預期未來將走向相輔相成與合體升級。

(時報資訊)