知名的林姓牙醫遭人指控詐欺，又經法院判決無罪確定後，媒體以臉書私訊方式問林男的舅舅、陳姓牙醫看法，陳男回應後遭林提告求償100萬元，台灣高等法院維持一審判決，認定臉書私訊屬二人間非公開之對話，未涉誹謗且不構成侵權行為，判免賠。可上訴。

林男提告指控，陳是他的舅舅並為執業牙醫，他與母親因遭人提告涉犯刑事詐欺取財罪嫌，經法院判決無罪確定，但2017年3月30日陳男竟對媒體發表看法，說「我和這位姐姐和她的全家已經七年不聯絡了，以後也不可能有來往」

林認為，陳當時說提告詐欺的人被欺負了，「司法沒辦法幫助他們嗎？這原因你可以去問她做了什麼！」等語，電視台也引用了陳的話進行報導，致他及母親名譽權受侵害，陳男須負賠償責任。

台北地方法院駁回林的請求，林提上訴，高院認為臉書私訊並非屬散布不特定多數人之行為，且陳男回覆記者的內容，是針對刑事判決發表其個人意見，未脫離合理評論之範圍，不構成侵權行為，駁回林的上訴。

(中時 )