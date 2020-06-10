高雄市長韓國瑜上周六被罷免成功，外界好奇誰會接下代理市長？有媒體今日報導，行政院有意指派在交通線上多次救火，有鋼鐵人之稱的交通部政務次長王國材。對此，王國材表示，沒有接到任何訊息。

韓國瑜9日在臉書表示，針對罷免案結果他尊重人民意志，不會提出任何訴訟，卸下職務後會暫時休息。

依《公職人員選舉罷免法》第91條規定，罷免案經投票後，選委會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。

目前內政部次長陳宗彥、法務部次長蔡碧仲均被點名，是府院高層可能推派的代理市長人選，今又傳出交通部次長王國材也是其一。但王國材低調表示，沒有接到任何訊息。

現年61歲的王國材，學、經歷豐富，為國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任高雄市交通局長7年，也擔任過一卡通公司董事長，熟悉高雄又以專業見長；2016年5月就任交通部政務次長，也多次代理圓山大飯店、台灣港務公司、中華郵政公司董事長等，甚至在時任交通部長吳宏謀為普悠瑪事故請辭時，也代理過交通部長。

交通部長林佳龍上任不久發生華航罷工，王國材當時挑起重擔上前線溝通解決，除了被立委笑虧是最佳工具人，林佳龍也直呼他是「鋼鐵人」。

(中時 )