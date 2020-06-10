新北市前三重區長劉來通獲市長侯友宜提名，接任新北果菜公司董事長一職，今上午11時許通過董事會決議；劉來通受訪表示，果菜公司是全新領域，接任後首要目標為拖延20多年的果菜市場重建案，他會加快腳步加速推動，一併帶動蘆北地區的開發。

劉來通為警界出身，與侯友宜同為警大45期畢業，曾任基隆港警所督察長、台中市警局督察長、桃園縣警察局副局長、警政署股長等要職，新北市升格後調任金山、永和分局長，2015年獲前市長朱立倫延攬接任三重區長。

據了解，三重素為綠營鐵票倉，劉來通憑藉溝通長才、長期累積的人脈，被藍營視為守住三重地區的要角，劉來通原定今年退休，獲侯友宜強力慰留，經討論後卸任後派他擔綱果菜公司董事長一職。

市府人員透露，三重果菜市場重建案延宕20多年，侯友宜盼能借重劉來通的溝通長才，以及深耕地方多年人脈，居中斡旋、加速重建計畫啟用。

劉來通受訪表示，果菜公司是全新領域，前董事長廖榮清、經營團隊給他很多建議和指教，接任後首要目標為三重果菜市場重建案，一定要加快腳步、加速推動，帶動蘆北地區的開發，創造三重、蘆洲雙贏。

(中時 )