專家學者與業者討論現況改善情形（花縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

中華紙漿花蓮廠長年排放惡味，花縣環保局多次收到民眾陳情，白天或深夜，每週至少進場3次，稽查廠區相關設備，扮演福爾摩斯的角色，地毯式清查所有可能散發出異味的來源，希望將臭味降至最低，不讓民眾成為「空氣清淨機」。

紙漿廠所排放的製程異味，因風向吹拂、大氣擴散條件不佳等因素，直接影響下風處及廠區周邊居民的空氣品質。環保局長饒忠表示，邀請東華大學環境學系與自然資源教授劉瑩三、工研院綠能與環境研究所組長沈克鵬、工研院綠能與環境研究所張寶額博士等3位專家學者，擔任勘查揪漏小組。

目前已完成第一廠次中華紙漿廠現勘會議，專家學者已針對該廠3個製程單位，10個污染源提出改善建議，並輔導廠方改善。業者也表示會針對現勘小組所提的建議，負起應負的企業社會責任來改善廠區異味問題。

花蓮縣環保局長饒忠表示，期望在歲修前針對製程異味來源與相關問題，提供有效解決對策，並於歲修完成後，再次勘查，迫使廠方確實改善全廠異味逸散問題。

(中時 )