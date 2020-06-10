獨派大老辜寬敏全力推動制定新憲法，今天公開要求中選會不要封殺他們提出的兩項公投案。他也呼籲民進黨不要停留在選舉，如果只想處理18歲公民權，那就只是騙選票而已，更重要的是憲法問題，希望2、3年間能看到制定新憲法能夠成功。

辜寬敏創辦的台灣制憲基金會日前向中選會提出兩項制憲公投，分別為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」與「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」

提案已超過1個月，基金會今天召開記者會說明進度，執行長林宜正表示，依照法定時程，中選會近期就會審理這兩項提案。但從媒體上看到，這兩項公投提案很可能被中選會退回，他們希望中選會能夠秉於應負的責任，讓台灣人民可以直接透過公投來推動新憲法。

辜寬敏則表示，前兩個月他和民進黨重要的人物開一次會，民進黨跟他講會修憲降低18歲公民權，他覺得，民進黨還停留在選舉，只處理公民權卻未回應更重要的憲法問題，他能了解民進黨的立場，因為民進黨是體制內的政黨。

他說，在中華民國的體制內，唱的國歌還是「三民主義，吾黨所宗」，他也透露，蔡英文總統520就任時，大家唱國歌，所有人都站起來，「有一個人不站起來，就是我。」因為那是國民黨的國歌，民進黨怎麼能唱這種歌？這樣做，他也不是不能了解，但「以後還要繼續嗎？」

他說，現在總統選舉已經結束了，立委選舉也選完了，基金會積極推動制憲，要推動「台灣共和國」的憲法，這是一個革命，以前是要用子彈解決的，但現在台灣已經民主化，用公投這種和平手段就可以來解決台灣最重要的問題。

辜寬敏強調，現在贊成推動新憲法的台灣同胞，有9成以上，應該推動制憲，「這是我們活在台灣所有人的責任。」

他說，基金會也知道推動憲法問題非常困難，但台灣人民的意識已經跟三、五年前完全不同，他有信心可以促成。他今年已經95歲，再活也是2、3年，希望這2、3年間能夠成功，但即使不成功，也希望台灣人要繼續。

(中時 )