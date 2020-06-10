《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（10）日的國際新聞重點。

【1】無症狀傳染「非常罕見」 WHO急改口：是誤會

世界衛生組織（WHO）8日才發表聲明，2019冠狀病毒疾病無症狀患者造成的傳播「非常罕見」。疾病專家質疑，在各國政府試圖解封之際，世衛這項指引恐造成困擾。世衛9日再度召開記者會澄清是「誤會」，坦言目前世衛對無症狀感染者傳播病毒的情況仍不夠瞭解。

【2】美示威惡化疫情 22州確診飆升

「佛洛伊德之死」引發的「黑人的命也是命」示威席捲全美，傳出人群聚集導致多達22州的新冠疫情再度惡化,確診數大幅度增加。而川普更是成為示威者的箭靶，他在好萊塢星光大道上的星星遭到破壞，不僅被噴成黑色，上面還被人放了一袋狗屎。

【3】報復！曾參與斬首將領 伊朗將處決CIA間諜

美國1月出動死神無人機成功斬首早被視為獵殺目標已久的伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼，引起伊朗震怒，揚言報復，但隨後對駐伊拉克美軍基地的飛彈襲擊報復中，對美損傷有限。然而，伊朗司法部門9日表示，一名向美國與以色列情報部門提供蘇萊曼尼行蹤的伊朗公民馬吉德，即將被處死刑。

【4】隱瞞參與陸千人計畫 哈佛教授被美起訴了

哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）涉嫌隱瞞自己參與大陸人才培訓計畫「千人計畫」被捕，美國司法部9日宣布對他起訴。

【5】新研究：新冠出自實驗室 英前情報頭子也認同

挪威科學家表示，新冠病毒是出於實驗室製造，而此一說法也獲得曾任英情報頭子、「軍情六處」前負責人迪爾洛夫的支持，並認為新冠病毒可能是出於陸實驗室事故。

(中時電子報)