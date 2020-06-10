廣東省紀委監委昨晚通報，汕尾市委常委、陸豐市委書記鄔郁敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。鄔郁敏曾主持陸豐市禁毒工作，曾參與處理「烏坎事件」，成立「群衆工作組」向村民解釋事件，入村收集訴求。此前，已有兩任陸豐市一把手先後被通報落馬。

2015年9月，鄔郁敏履新汕尾市委常委、陸豐市委書記至今。期間，鄔郁敏還曾同時擔任過陸豐市人大常委會黨組書記、主任，陸豐市禁毒委主任等職。禁毒曾是鄔的重要工作。2018年8月，他曾受訪說，陸豐要用3年的時間徹底剷除「毒」害：「3年來，陸豐禁毒投入不低於4億元，花費了大量人力物力，如果毒情反彈，那我們就對不起老百姓。」

鄔郁敏還曾參與處理烏坎事件。2011年，烏坎村民抗議官商勾結變賣土地，其後爆發大規模警民衝突，最終經談判和平落幕，「烏坎模式」一度成為化解中國基層官民矛盾的樣板。但到2016年，村民仍未取回當局允諾歸還的土地，民選村委會主任林祖戀準備召開村民大會商討上訪事宜前夕卻被強行帶走，後被判監3年1個月，去年8月刑滿釋放。村民持續近3個月每日在村中遊行，鄔郁敏當時負責的「群眾工作組」，入村收集訴求，並向村民說明林祖戀案和烏坎土地問題的處理情況。

鄔郁敏被查非常突然，落馬前他曾頻繁露面。6月3日，鄔郁敏主持召開市委常委會（擴大）會議，傳達兩會精神；4日，汕尾市委書記到汕尾市開展脫貧攻堅掛牌督戰工作，鄔郁敏參加調研；5日，深圳羅湖區區委書記到陸豐市開展對口幫扶工作考察交流，鄔郁敏參加活動。在6月9日他落馬當天，當地官媒《汕尾日報》還刊登一則消息，提到鄔郁敏於6月1日至8日出席展脫貧攻堅專項巡察「回頭看」相關會議並講話。

而在鄔郁敏之前，已有兩任陸豐市委書記先後受查落馬，分別是2006至2011年間擔任市委書記的陳增新以及2011至2013年間擔任該職的楊來發。

2012年8月，時任汕尾市委常委、政法委書記陳增新通報被查。2014年12月，陳增新因受賄罪被判處有期徒刑12年，曾向陳增新「買官」的陸豐市原財政局局長張育浩因受賄罪、行賄罪也被判處有期徒刑12年。

2014年4月，「雷霆掃毒」甫結束不久，時任中山市地稅局長楊來發被查。在接任陸豐市委書記前，楊來發曾與陳增新「搭班」，於2009至2011年間擔任陸豐市長一職。

而在楊來發通報被查的同時，另有時任廣東省公安廳交通管理局政委馬偉靈（曾任汕尾市副市長、市公安局長），時任汕尾市公安局常務副局長陳宇鏗（曾任陸豐市公安局長），時任汕尾市中院黨組成員、執行局長陳俊鵬（曾任陸豐市公安局長）等多名曾在汕尾、陸豐任職的官員落馬。

(中時 )