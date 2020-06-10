檢查官ＰＯ文。（摘自臉書／吳敏菁彰化傳真）

東吳大學法律系教授林三欽臉書。（摘自臉書／吳敏菁彰化傳真）

彰化地檢署節約能源，檢察官辦辦公室，上午9點才能開冷氣，下午5點就斷電了，檢察官臉書發文「沒錢讓我們吹冷氣，我實在忍不下去」！東吳大學法律系教授林三欽臉書發言相挺，「錢沒用在刀口上！連檢察官都無法擁有適度「空調」的辦公環境，如何冷靜思考，撰寫書類」。

檢察官的PO文讓人驚訝，掀起一片震驚，「我的紫袍夢啊！檢仔不如把辦公桌搬進拘留室加班好了！」檢察官PO文內容「雖然地檢署真的沒錢，我也沒有要怪署裡，但對這個國家我還是要靠北一下！要掛傳，沒郵資；要鑑定，沒鑑定費；要出差，沒車派。出去執行專案，沒錢請大家吃飯，還要吃人家警察的便當。好，這些我都忍了，但你跟我說沒錢讓我們吹冷氣，我實在忍不下去！」。

「每天8：30上班，先熱到9點才能開冷氣，然後下午5點斷電，晚上7點到9點才有冷氣。中南部這地方熱的要死，沒冷氣吹，加個班不到7點內褲就濕了！ 然後我受不了，拿著卷回家加班，用我自己的電費辦公，結果你國家不會給加班費！＃中南部吹冷氣是基本人權吧＃被告有人性尊嚴檢察官沒有￼＃只有拘留室的冷氣開24小時￼￼」。

東吳大學法律系教授林三欽臉書發文相挺：「承認吧，某些方面，我們是貧窮的；且某些方面，我們錢沒用在刀口上！連檢察官都無法擁有適度「空調」的辦公環境，對於常態性加班的檢察官而言，炎炎夏日，下午5點斷空調，晚上7點到9點才恢復，我無法想像，那2小時要如何冷靜思考，撰寫書類，如果9點還下不了班 盛夏時節，9點後依然悶熱，又該如何？」

林三欽說，「如果國家無法提供『有尊嚴』的辦公環境給檢察官以及其他有類似處境的公務員們，國家還有什麼正當性宣稱我們是富足的？還有什麼正當性規劃逸樂、享受的 支出，高調、大剌剌的展開難生、難養的錢坑基礎建設？請注意，這裡講的不是什麼『公務尊嚴』，而是『人性尊嚴』 做一個人，起碼該擁有的『生活與生存條件』。看來，我們整個社會，小至個人，大至國家，可能都存在資源分配錯誤的疑慮，檢仔辦公室空調只是冰山一角 其餘各類必要公務經費的欠缺（例如精神鑑定），更是嚴重。」。

(中時 )