新冠肺炎疫情持續半年，衛福部官員忙碌之際，有週刊爆出食藥署某吳姓簡任技正與林姓女科員不倫，下班後一起到山區私會，6月初也趁著出差同住飯店。食藥署表示，吳男並非單位主管，負責輸入、輸出、製造業食品政策之研析，沒有負責防疫工作，對於兩人的行為是否影響機關聲譽，將提考績會討論。

《鏡週刊》爆料指出，食藥署吳姓簡任技正5月初下班後，與林姓女科員一起用餐，酒後載女子回家；5月底的某個晚上，2人前往山區私會；6月2日，2人到新竹參加訓練課程，兩人不住主辦單位安排的房間，反而自己去開房，同房3個晚上。

對於2人的不倫關係，食藥署表示，媒體報導的這段時間，2人都有依照規定請假。另外，吳男並非單位主管，負責協助輸入、輸出、製造業食品政策之研析，在此次疫情中並無負責防疫工作，對於是否酒駕，還需經過考績甄審會討論。至於兩人的行為是否影響機關聲譽，食藥署表示，將提該署考績會討論。

(中時 )