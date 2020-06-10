淘帝-KY(2929)受到新冠肺炎疫情影響，5月合併營收1.83億元，年減71.11%，累計前5月合併營收為13.03億元，年減50.15%，不過公司積極拓展線上銷售，成果逐漸顯現，前5月線上銷售佔營收比重已達14.74%，線上銷售佔比提升，有助於未來營運表現。

新冠肺炎疫情短期影響中國整體經濟環境與消費力道，加速中國童裝產業汰弱留強，不過淘帝-KY表示，雖然今年整體營收因疫情影響中國童裝消費力道受壓，憑藉TOPBI品牌於中國童裝市場保持良好品牌知名度，近期持續加大行銷活動宣傳、降價策略以提振代理商備貨力道，加速童裝庫存去化並挹注良好營運現金活水。

再者，新冠肺炎疫情也帶動消費的線上滲透率進一步提升，淘帝-KY積極推動新零售虛實通路資源互導，目前旗下90%經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，截至5月線上銷售營收比重已達14.74%%水準。

淘帝-KY指出，集團近年持續優化生產廠商與經銷商之管理效益、並落實全渠道銷售與數字化轉型布局，擁有柔性生產供應鏈、即時掌握訂單與庫存控管、具靈活庫存去化能力、以及良好財務體質健全度等競爭優勢下，面對整體景氣波動承受能力較強，另一方面，面對線上購物消費保持良好需求，淘帝-KY亦持續擴大旗下「TOPBI」及「Mini Topbi」雙品牌行銷推力道，看好在集團研發創新、線上線下通路資源整合、多元行銷宣傳等面向多路進擊，有助於集團整體營運穩健發展。

淘帝-KY指出，隨著適逢第二季中國童裝產業傳統銷售旺季，集團針對適合從事戶外運動的初夏時節，結合潮流元素推出「炫彩運動系列」，並可望在中國補償性童裝消費需求提升、以及今年618購物節電商平台紛紛加大促銷力度帶動下，創造TOPBI品牌童裝銷售表現進一步升溫。此外，TOPBI高效推動品牌數字化，2020年秋季新品發布會「從心出發」即採用線上直播方式，向旗下25個代理商進行童裝新品展示並獲得熱烈迴響，可望帶動下半年良好銷售表現。

(時報資訊)