信義區驚見母雞逛大街 網善心驅趕：嚇到生蛋。（圖／網友提供）

在鄉下的路邊容易遇見動物，不過有網友分享，在繁榮的信義區，晚上騎車回家時，竟然遇見一隻「雞」，怕牠被車撞，所以把牠趕到路邊，結果這隻雞的屁股直接掉顆彈出來，引發網友熱議，太爆笑了！

有網友在臉書社團《信義區三兩事》發文分享，騎車經過看到路中有隻雞，動也不動得站在路中間，因為擔心他被車撞到，所以原PO上前驅趕牠，沒想到，這隻雞可能「嚇到」，屁股直接掉下一顆蛋。

從隨文附上的照片可見，母雞原先站在路的中間，後來被驅趕到路邊後，疑似因為太緊張或是被嚇到，竟然就這樣下蛋了，讓原PO也直呼，凌晨四下無人，只能見證「奇雞」的時刻。

貼文曝光後，立刻引發網友討論，「真有這種事！都市叢林巧遇雞下蛋」、「有緣人，送你一顆蛋當早餐吧」、「如果沒圖片，我真覺得你在唬爛」、後來有網友分享，「我之前白天也有遇過牠耶！還以為是市場烙跑的，但周圍的人都很淡定。好像是附近人家半放養的寵物雞，一共有二隻有時都出來逛大街」。

(中時電子報)