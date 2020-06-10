罷免黃捷第三天，一早還是有許多民眾湧入簽署連署書，還有人幫朋友們一口氣拿了30份，更有民眾不捨韓國瑜講到激動落淚。目前連署書已經破1.2萬份，距離目標3.3萬份還有一段距離，但鳳山民眾有信心，要罷免黃捷可以達標。

鳳山罷捷總部一早開門，人潮擠到不行，第3天開張超熱鬧，民眾排隊等著領罷捷連署書，還有人一口氣幫朋友拿了30份。還有一位大姐，一邊簽名罷捷連署書，一邊誇獎韓國瑜，講著講著情緒激動落淚。民眾：「市長真的有在做，真的…」。

（圖／中天新聞畫面）

根據鳳山投票人口數約28萬多人，罷免黃捷第一階段要達1%，約2900份，已經達標；第二階段10%，約2萬9000多份，目前還在進行中。第1、2天連署已破1.2萬份，距離目標3萬3千份還有一段距離，而且投票超過7萬2500票，才能通過罷捷門檻，鳳山民眾信心滿滿。民眾：「應該沒困難」、「我們應該很有信心達成目標」。

黃捷上午議會質詢，心情看起來不受罷免影響，從6月6日罷韓票數來看，鳳山區有11萬7795票罷韓，約40%投票率，從數據來看，要罷免黃捷也是大挑戰。黃捷：「如果真的要到第三階段的投票的話，那就是交給鳳山的選民，再做決定這樣子就好了。」

資深媒體人黃創夏也在臉書po出，黃捷當選市議員得到1萬8420票，但要罷免卻要7萬2500票，這股在罷韓後發起的反撲力量，能不能成功格外引人關注。

(中時電子報)