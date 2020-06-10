根據「樂居網」以實價登錄8年來交易紀錄統計，全台都會區住宅平均單價排行榜中，大台北地區以外，台中七期「聯聚信義大廈」以每坪69.7萬居中南部豪宅之首；近期如「聯聚保和大廈」及「聯聚泰和大廈」，也連年蟬聯成交排行榜。七期豪宅已被視為大台北以外最熱門的投資標的。

聯聚建設七期最新的百億超級大案「聯聚瑞和大廈」，今年7月即將拆架，樓高43層的超高摩天樓層規劃，坐落在秋紅谷生態公園正對面，大面窗設計坐擁綠意美景，地段珍稀，將是聯聚2021年代表作，可望再創七期房價新高。

此外，聯聚預計第三季推出「聯聚瑞安大廈」，位於市政路上，首創60坪「輕好宅」標配規劃，總銷約53億元，為聯聚第一棟New modern外觀建築，不僅延續聯聚以往的奢華質感，更重新詮釋大廈中的villa，以複層陽台，栽種綠樹，成為一棟會呼吸的住宅。

台中豪宅指標建商-聯聚建設，20多年來鎖定七期燙金地段推案，堪稱「七期豪宅一哥」！多年來在七期推出14件豪宅產品，其中，「聯聚信義大廈」於2009年落成，完工至今11年，單價仍保持中台灣豪宅社區排行榜首位！

事實上，「聯聚信義大廈」早在2015年7月即以毛胚屋創下實價登錄每坪81.42萬元的新高價，登上「豪宅王」寶座！更在2017年財訊邀請十大房地產專家，評選「全台十大豪宅」中，是唯一上榜的中台灣豪宅。

聯聚平均每2年推一案，慢工出細活、重質不重量的經營步伐，往往新案推出即造成豪宅市場話題，去年甚至吸引新加坡國際級地產商指名來台取經。

細究聯聚所推的建案，皆以毛胚狀態交屋與市場上標配規劃大相徑庭，讓許多人對聯聚蟬聯成交排行榜感到好奇。住戶表示，聯聚對建築的專注及品質的要求，是買單的主要關鍵，且對社區售後服務的重視，是口碑相傳的主因。

聯聚豪宅建築品質相當講究，常主動加碼升級，讓住戶更有感。如「聯聚瑞和大廈」耐震係數高達0.409G，不僅遠超過同業，甚至超越核二廠、核三廠等級，達到震度分級的七級上限，且每棟完工建案一定要求各部門找出100個缺點，自我改進，務求做到盡善盡美才呈現在客戶眼前。

聯聚每棟作品不僅帶來建築美學風潮，且在社區內珍藏許多博物館級的藝術珍藏，讓住戶在家就能享受一場藝術饗宴。

(工商 )