全球重大經濟體需求輪番受到疫情影響，先前科技業界多表示看不見下半年景氣，不過今日台達電董事長海英俊表示，下半年目前看起來還好，不會比第二季差。

COVID-19疫情先是打亂世界工廠中國的供應鏈，供應鏈恢復正常後，疫情緊接著擴散至歐美後，影響消費終端需求與空運，智慧型手機、穿戴裝置的銷售都成為重災區，雖然筆電急單讓筆電供應鏈與代工廠忙得不可開交，但也因為筆電旺季可能挪移至上半年，加上失業率能否快速下降、疫情是否反撲都說不準，台灣科技業各大業者對下半年多保守以對。

不過海英俊明確表示，第一季因為疫情與農曆年假等因素不太好，然而也因為疫情的關係有些業務反而很好，台達電的伺服器與筆電電源、IA都有急單，6月看起來也還不錯，本來覺得下半年景氣不明朗，可是他現在認為下半年看起來還好，不會比第二季差。

不過海英俊也表示，下半年可能影響景氣的未知數還是有很多，疫情以外，美國長期以來的種族歧視引發的街頭抗議、中美貿易戰也持續發展，面對下半年的種種未知數，他表示，台達電的策略就是盡量分散市場、分散製造基地來分散風險，所以台達電併購了泰達電，也投資在印度蓋新廠，雖然受到疫情影響，印度建廠進度落後，帶新廠完成後，印度市場用的IA、通訊電源與UPS都會在印度生產，未來台達電在中國生產比例會調整在6、7成以下。

台達電今日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利5元，與前一年度持平。

(工商 )