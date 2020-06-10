新冠肺炎疫情及美國新禁令衝擊持續，在大環境不佳下，大立光（3008）執行長林恩平在股東會後記者會坦誠「第3季現還看不清楚，但第三季為傳統旺季，也希望今年還有旺季」，至於市場期待已久的9P及自由曲面技術鏡片今年都有上市的機會，特別是9P，今年就會有客戶導入設計。

大立光十日舉行股東會，市場關心後疫情時代大立光的表現，首度以線上視訊方式舉行會後記者會的林恩平直言，新冠肺炎疫情及美國新禁令均對營運造成影響，尤其是疫情影響更大

展望下半年，林恩平直言，「看不了那麼遠」，不過，第三季邁入傳統旺季，希望今年也一樣，並加註「現有些客戶的預測還算正面，希望可以如預期。」

林恩平進一步補充道，就現況言之，「有些客戶因新機即將上市，現仍如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害」不過倒是有個好消息是第三季的稼動率有比前次法說會中預期的好一些，不過林恩平仍強調，後續狀況仍要再觀察。

惟對七月的動向以及谷底是否已過這兩個問題，林恩平均保守以對，只表示七月的動向，現還在接受客戶下訂中，至於谷底是否已過？林恩平則以「不知道」回應。

(工商 )