縣府為協助縣內原住民文化健康站設備更新，提出原住民族長者長照需求，期呈現具有文化特色的友善空間，在原民處長雲天寶赴原民會簡報，林秉君、張益生及劉健民3位原住民縣議員協助下，日前獲原民會核定前瞻基礎建設補助近1千5百萬元。

縣長楊文科表示，新竹縣原住民地區相對缺乏醫療資源，有必要在尖石鄉、五峰鄉及關西鎮等共12村里廣設「文化健康站」，達成「一村一文健站」的目標，加強長照、營養餐飲及居家關懷等各項服務。

原民處長雲天寶表示，原鄉地區人口外流，產生高齡化衍生的社會照顧問題，原民會已將文健站擴大納入長期照顧十年計畫2.0，提供多元服務，鼓勵原住民長者參與部落休閒活動。

雲天寶表示，今年原民會核定新竹縣共計10處文健站，補助近1千5百萬元經費，將用於各文建站辦理結構安全鑑定、無障礙空間整建及購買必要設施設備，提供原鄉高齡衰老、慢性病長者多功能照顧服務，預防及延緩失能，以降低醫療、長照的社會與家庭負擔。

(中時 )