香港去年爆發的「反送中」運動至今已一周年，雖然相關示威動盪已不如去年激烈，但至今仍出現零星警民衝突。不過對於反送中示威，港保安局局長李家超表示，台美曾以煽動方式介入反送中運動，並提供其經費與裝備，不過從今年初以來示威群眾已缺乏新的抗爭裝備，讓他質疑當前反送中示威者已失去資金來源。

據《南華早報》對李家超的專訪指出，對於反對逃犯條例的「反送中」運動進入周年，李家超表示，即使時光倒流，為了司法利益，他仍會支持逃犯條例草案，並指出香港若缺法此一法條，如陳家同案等類似的殺人案就難以解決，強調「我已反映了自身專業考量，引渡條例是為了司法，我之所為是我相信它是對的，是為了防止暴力、不法行為以及對社會的威脅」。

報導指出，去年在逃犯條例剛出爐後，起初只是和平示威，後來演變成反對政府的示威運動，要求政治改革與警方執法改革。去年的6月9日，號稱有100萬人上街示威，此後每周示威遊行不斷，爆發多起警民衝突，而自從去年6月至今年5月底，警方共逮捕了8986人。

對此，李家超表示，他很遺憾看到年輕人採取暴力示威，並特別指出台美與其他外國勢力介入。他表示，外部勢力散播不實訊息、無視道德標準以及介入的程度，「遠超乎他想像」。他進一步指出，整個示威剛好發生於即將舉行的台灣總統大選，故在數月以來示威者的敵對是有外力介入的，「我想我們都看得到」。

李家超指出，台美從中介入示威，「絕對」將原本返逃犯條例示威轉向了反政府運動，但拒絕進一步說明這些境外勢力是如何鼓吹抗議，以及如何參與籌措經費。他表示，大規模抗議需要資源、金錢以及計畫，而他看到示威群眾的人力分工、監視警方部屬、在補給充分之下讓示威者發動攻擊、現場指揮網路以及與手語聯繫，讓他相信這場運動是有高度組織的，而「當看到呼籲香港獨立時，我們發現這就是外國勢力介入的象徵」。

不過李家超也表示，由於資金來源短缺，現在這些示威活動已大幅度下降，「故這些示威究竟為何，我想人們應該自己分析並下結論」。

(中時電子報)