桃園市議員劉茂群10日遭台北高等法院判決當選無效定讞，劉茂群在臉書上貼文，強調早就做好「最好的準備、最壞的打算。」劉茂群也說，對於無法持續服務八德市民，也無法兌現政見，向大家說「對不起。」

劉茂群前年年6月以恭賀陸光四村棟委當選為由，請助理發送價值738元的蘋果禮盒39盒給各棟委，去年遭檢方依違反選罷法起訴後，今年1月桃園地院判決當選無效，10日遭高等法院判當選無效定讞。

劉茂群臉書上發文，指面對民事二審當選無效的宣判，早就做好「最好的準備、最壞的打算」，在接獲當選無效訊息的瞬間，反而相當冷靜。她說，最不捨的是陪伴她多年的服務團隊，服務選民、爭取地方建設的領域都培養了絕佳的默契，對於當選無效結果，對於祕書、助理感到非常抱歉。

劉茂群曾當選6屆議員，她說，20多年的民代生涯歷歷在目，沒想到以這種方式結束，雖心有未甘，但還是尊重司法。劉茂群強調，未來不再從政，未來以各種方式一本初衷為八德地方服務。

因依照選罷法，將由落選頭段樹文遞補，桃園市民政局表示，雖然法令如此，但仍需中央選舉委員會公告。段樹文也在臉書上發文，指這段時間是天公伯給的磨練，未來會秉持競選的承諾，為弱勢、市民、八德、公益、信仰努力。

(中時 )