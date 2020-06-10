台驊投控（2636）5月份合併營收14.62億元，創單月歷史新高紀錄，月增16％，年增56％，其中空運部分營收7.49億元，年增179％，累積1~5月合併營收為52.45億，較去年同期增加18％。該集團估計疫情趨緩後，海運將接力空運，成為下半年主要成長動能。

台驊說明，因新冠肺炎疫情影響，航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，推升國際空運運價大漲，公司5月份空運營收創新紀錄，月增19％，年增179％。累積4月~5月，空運營收佔比已超過海運營收達51％。今年受季空運營收佔比為33％。

自五月底起，國際空運運價因歐美醫療物資進口需求減緩而下跌，但因航空艙位供給仍吃緊，加上歐美陸續解封復工所帶來的庫存回補出貨需求，預期空運運量仍可延續，下半年平均運價仍將高於去年下半年。

隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單使海運訂艙逐步復甦增長，台驊2020年5月份海運（含中歐鐵路）營收月增22％，年增10％。航商日前宣布延長縮艙減班計畫至第三季，預期海運後市價量齊揚，逐月成長，成為後疫情時代，接力空運，成為下半年主要成長動能。

中歐鐵路部分，因疫情影響出現海運轉鐵路、空運轉鐵路等轉單效益，自今年3月起，營運表現逐月成長，2020年5月貨量較去年5月成長超過2倍。

因中國-出口歐美醫療物資急單需求，5月份中國地區營收較去年5月份成長66％，台灣及東亞地區受惠於中美貿易戰衝擊後之供應鏈產地移轉以及亞洲區電子零組件物流業務成長，今年5月份台灣及東亞地區業務分別成長37％及20％。預期在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長。

(工商 )