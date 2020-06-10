住宅火災層出不窮，有的甚至波及鄰家住戶，由於大部分民眾靠貸款買房且許多人一生的積蓄就投注在房產上，因此，投保住宅火險要留意三大原則。

和泰產險提醒，投保居家綜合保險時，原則一是要足額投保，依建築物造價投保相應保額，也記得將裝潢納入計算；原則二是動產也要保，將家電及傢俱等動產一併規畫進來，讓意外損失降低獲得更完整保障，原則三是依需求附加不同險種，居家綜合保險對於颱風、洪水等天災造成的損失僅有小額的費用補償，若害怕此類情形發生，可附加颱風洪水險，掌握三大原則投保住宅保險，為居家編織完整的防護網守護家人。

為避免火災造成房屋（抵押品）損失，貸款人無力償還房貸，銀行雖會規定貸款民眾為房屋投保住火及地震等基本保險。產險業者表示，許多民眾以為配合貸款銀行有保就好，沒有了解相關的保障內容，如地震基本保險需房屋全倒或半倒才予以理賠，一旦發生居家安全事故時，才會發現保障不足，因此，產險業者建議若不知如何投保可以直接投保居家綜合險。

和泰產險表示，但一般居家綜合保障保險除了會將基本的住宅火險、地震險納入之外、連帶居家竊盜損失、日常生活責任險等保障也會全納入，讓民眾一次購足居家保障。

以和泰產真顧家專案為例，該保單即將輕損地震保障項目納入專案內，另外如自家寵物不慎咬傷行人、調皮小孩出遊損壞店家商品或者因火災、爆炸、居家竊盜導致信用卡、證件遺失，這專案都有提供相關的重置費用。

(工商 )