中鋼公司為24小時連續性輪班生產的一貫作業鋼鐵廠，除了訂定常日班上班同仁出勤外，亦有輪班同仁的相關出勤規定。有關該公司於今年6月6日高雄市投票日前於內部公告的輪班同仁出勤說明，悉依中央選舉委員會公告、勞基法及勞動部107年解釋函等相關法律規定辦理。

依據勞基法第37條第一項規定及勞動部107年解釋函，投票日為應放假日，故自今年6月6日午前零時至午後十二時之間出勤者，需依法計給加班費，且不應妨礙公司同仁行使投票權。中鋼公司輪班同仁一般出勤時段分別為早班人員係上午7:00至下午15:00，中班人員係下午15:00至晚上23:00，晚班人員係晚上23:00至翌日上午7:00。因應該公司部分同仁戶籍所在地係屬偏遠地區，考量同仁的交通時間，自民國87年起遇選舉投票日時，均公告具投票權之早班人員得提前3小時下班、中班人員則配合提前3小時出勤接班，晚班人員仍維持正常時段出勤。其餘具投票權而該日屬輪休的同仁以及常日班人員，6月6日當天無需出勤亦不得申報加班費，如確有業務需求且經單位主管指派，則依據實際出勤時數核實申報加班費。

中鋼公司依循往例，例如今年1月11日總統、副總統與立法委員投票日、107年11月24日直轄市長及縣市長投票日等，均在投票日前公告調整具投票權之輪班同仁出勤時段，即投票日當天早班人員上班時段調整為7:00~12:00，提前接班之中班同仁需於12:00出勤，晚上23:00再接班給晚班人員(上班共計11小時)，並依勞基法規定投票日當天為應放假日，故中班同仁可報支11小時加班費。

針對媒體提及該公司祭出高達十一小時加班津貼以及近期網路社群傳播錯誤訊息刻意作不當連結，該公司深表遺憾，並特此澄清，盼社會大眾勿再以訛傳訛。

(工商 )