孫燕姿昨晚無預警直播，引起歌迷熱烈響應。（環球音樂提供）

孫燕姿昨晚無預警直播，引起歌迷熱烈響應。（環球音樂提供）

孫燕姿原本今年舉行巡迴演唱會，因疫情影響而延期。（環球音樂提供）

孫燕姿昨晚八時無預警直播，慶祝出道20周年。（環球音樂提供）

出道滿20周年的孫燕姿，9日晚在Facebook和微博無預警直播，與歌迷分享近況，不僅回答歌迷的問題，開放留言點歌，還隨性清唱，兩平台合計觀看人數突破7000萬人次。

孫燕姿分享疫情期間，在家裡畫畫看書、做皮拉提斯，也會為了尊重周遭人而戴口罩去跑步，得知老公納迪姆也在線上觀看直播，她大方向老公打招呼「哈囉」，被歌迷問到是否要再生一個baby，她秒回「不用了，謝謝」！她近來經常在家料理食物，被問到拿手菜，她則謙虛說「跳過啦」，而她也聊到在家最開心的是不用整理頭髮，「染頭髮是我事業裡很抓狂的一件事」。

她特別謝謝歌迷一路陪伴二十年不離不棄，她透露，10年前曾跟歌迷一起去爬山、看日出，當時覺得10年是一個里程埤，並約定10年後再一起去爬山，她沒有忘記這個約定，「雖然因為疫情所以不能和大家見面，但是我們都在爬自己生活裡具有挑戰的『山』。」

面對歌迷點歌，孫燕姿掩蓋不住興奮：「好啦！其實我有準備一份禮物要送給你們，不要走開。」原來她早已請來4位樂手合作，現場演唱了〈逆光〉、〈雨還是不停地落下〉，她表示：「音樂可以讓你記得很多東西，也可以讓你忘掉很多東西，音樂就是有這種魔力。」她自彈自唱〈天黑黑〉，並在直播字幕中留下伏筆：「就在日落以前，我們會再見面。」期待疫情緩解履行跟歌迷見面的約定。

孫燕姿昨晚八時無預警直播，慶祝出道20周年。（環球音樂提供）

(中時 )