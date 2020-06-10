日本Sony企業在台分公司So-net旗下代理由日本Applibot, Inc開發的《BLADE XLORD 眾劍之王》宣布今（10）日於雙平台正式上線！為歡慶全面開服，官方特別邀請到日本企劃．開發製作人「坂下拓也」先生對繁中版的熱情祝賀，並同步展開多項開服專屬好禮！此回將介紹本作熱血奮戰的角色們，讓騎士大人們能徜徉在幻想世界中，同前來守護家園、浴血奮戰！

(影片來源/YouTube/So-net Entertainment Taiwan Limited)

多元豐富的角色華麗登場

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》多元豐富的角色華麗登場(圖/So-net提供)

白龍騎士團長 希斯貝爾

身為白龍騎士團長的「希斯貝爾」，是傳承了『天龍騎士團』的騎士之一。擁有強大的魔力與劍術技巧，更因清廉的人品而受一般市民所熟知，因而有『騎士中的騎士』之美稱。個性認真且富有強烈的正義感，時常主動在先陣成為前鋒，但有著不通人情的一面，偶爾會讓團員心境上過度緊張；對自家徒弟的「萊德」與「梅莉露」的修行要求十分嚴厲，但會為了量身訂製兩人的武器而花盡所有薪資，帶點傻父親的敦厚形象。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》希斯貝爾(圖/So-net提供)

新月騎士 萊德

隸屬於白龍騎士團的少年騎士「萊德」，跟隨著如同父親般「希斯貝爾」團長的腳步，曾一同討伐了折磨「拉甘王國」的黑龍「載拉格」。然而，希斯貝爾不但沒有獲得相對應的榮譽，竟被安上了叛國的污名而遭殺害。萊德將悲憤的情緒轉化成信念，繼承希斯貝爾的遺志，誓言要重振傳說中的『天龍騎士團』，自此踏上危機重重的冒險旅程。性格雖然耿直到讓周圍的人莞爾，但無庸置疑的充溢著為夥伴著想的溫柔。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》萊德(圖/So-net提供)

戰鬥少女 梅莉露

隸屬於白龍騎士團的少女騎士。幼年時曾於「黑獅子騎士團」受訓，被教導不僅需與「冥獸」廝殺戰鬥，對人類亦是如此；毫無情感的戰鬥培育，導致她失去了孩童應有的純真性格。然而，在某次事件與希斯貝爾交戰後，被強制帶回「白龍騎士團」，因而與萊德認識便逐漸拾回了少女的初心。性格認真且冷靜，面對任何事情都能面不改色。對於改變自己的萊德，抱持著傾慕的好感。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》梅莉露(圖/So-net提供)

踏月少女 菲雅娜

在萊德旅行途中，於帝國地下街道拯救的少女。擁有與「冥獸」溝通並且誘導其沉睡的神奇力量，她自由自在地操控著連萊德他們也不知道的未知魔法。除了吃飯與餓肚子的時候之外，經常都陷入沉睡，言行舉止呈現稍微糊塗的呆萌感；但在緊要關頭時，會使用神秘力量幫助同伴逃離困境；只有碰到與食物有關的事情時，才會表現出異常的執念，對此會顯露出高亢的情緒與執著心。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》菲雅娜(圖/So-net提供)

亡國的勇者 傑因

自稱是有著一夜消失傳說「格蘭佛德王國」王子的青年。實際上並無從知曉是否真為王子的身分，但身懷著貨真價實「格蘭佛德派系」的劍術，其實力可與「勇者」稱謂相匹配。雖然富有強烈的責任感與努力不懈的意志，但欠缺彈性的思考方式，常因為瑣事而煩惱不已。為了尋找能重振消失國度與子民的辦法而旅遊於世界各地。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》傑因(圖/So-net提供)

至高的存在，無上的權力：騎士團的高峰「十傑」

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》最強的騎士王(圖/So-net提供)

只有至高的存在，才能獲得權力。決定最強騎士的活動，「KNIGHT'S ORDER」就此登場囉！以「騎士王」與「十傑」為目標，邀請所有騎士大人們爭取最高榮譽吧！所謂的「十傑」，為排行階級「十傑」和「騎士王」的總稱，而「十傑」中最高的頂端強者即為「騎士王」！只有成為最終的勝利者才能獲得傳說中的「十傑武器」，是成為「十傑」後最強而有力的榮譽證明。而傳說中的王者騎士王是《BLADE XLORD 眾劍之王》意志的執行者，不僅是最強的榮譽王者稱號外，也將被託付《BLADE XLORD 眾劍之王》營運中的部份決定。所有騎士大人們，邀請您踏上這趟旅程，共同來追逐世界頂端的榮耀吧！

歡慶全面開服 祭出SSR角色必中轉蛋！

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》歡慶上市 多項好禮全面祭出(圖/So-net提供)

官方為歡慶全面開服，不僅邀請到日本企劃．開發製作人「坂下拓也」先生對於繁中版的慶賀與祝福，並針對開服舉辦限時活動，讓騎士大人可以大展身手挑戰「開服記念SSR系列必中轉蛋」，可以抽到SSR的霸氣男性、精美女性角色與武器轉蛋喔！此外，在官方粉絲團也準備了驚喜的專屬歡慶活動，分享活動影片將有100位的騎士大人可獲得抽1000顆王晶石的機會，分享次數每超過100次將加碼釋出不同的驚喜獎勵！騎士大人們千萬不要錯過囉！敬請持續鎖定《BLADE XLORD 眾劍之王》相關新聞消息與官方粉絲團資訊。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》幻想世界最終旅程(圖/So-net提供)

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