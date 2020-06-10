高雄市長韓國瑜遭罷免之後，支持者對結果感到不滿，還掀起「報復性」罷免浪潮，台灣基進立委陳柏惟也被點名要罷免。現在網路上也出現《罷免陳柏惟》粉絲專頁，截至目前為止讚數已破5000，今天(10日)該粉專還發文對陳柏惟嗆聲。

《罷免陳柏惟》粉專今表示，日前藍委陳以信說高雄命名的由來是因為希望這座城市「又高又雄」引起熱議，而陳柏惟加入戰局，反問大直是不是「又大又直」，結果慘遭打臉。該粉專狠酸「小時不讀書，長大陳柏惟」，並嗆陳柏惟，無知大家都知道不怪你，但無知還要裝懂嗆人，真的可悲至極，大直本來就是又大又直，就像你又勃又危。

文末該粉專繼續狂酸陳柏惟，「陳伯危機」、「陳公填海」、「陳立內交部」、「陳槍爛掉」、「陳港奇兵」、「隱形的立委」。

網友們也回應，「罷免陳柏惟，起風了」、「支持罷免草包立委」、「又薄又痿」、「罷掉這個人CP值跟爽度最高」、「真的，我真佩服台中市民居然還可以有耐心忍受這個笑話到他這屆結束」。

罷免陳柏惟粉專貼文。(取自臉書)

(中時電子報)