大陸一線大鋼廠寶鋼繼開出的6月內銷盤價止跌轉開平高盤，最新開出的7月鋼價漲勢擴大，大宗底材熱軋每噸漲近人民幣300元；中鋼(2002)7月內銷盤價也已止跌開高，下半年鋼市預期將比上半年轉好，漸入佳境。

大陸上半年受到疫情影響致鋼市不振，但6月已回穩。寶鋼6月份內銷盤價，大宗熱軋、酸洗熱軋與鋼板產品每公噸調漲人民幣50～100元，其他冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅等產品則維持平盤。

近期鋼鐵原料價格大漲，鐵礦砂飆漲至逾百美元，加上大陸復工等需求提升；寶鋼7月份內銷盤價開高大漲，全數調升，大宗熱軋、冷軋漲人民幣280元、酸洗熱軋調漲人民幣300元，電鍍鋅、熱浸鍍鋅各漲200、260元。

擺脫上半年鋼市不振，隨著全球疫情趨緩，中鋼7月單月盤反轉開高，並指稱「鋼市轉正態勢確立」。中鋼7月單月盤翻揚，有助於下半年營運逐季向上。下半年鋼市可望逐步復甦，中下游的中鴻(2014)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)等營運也可望改善。

展望下半年，中鋼看法趨於樂觀，7月內銷價格已止跌開漲，開月盤的冷、熱軋及熱浸鍍鋅鋼捲止跌，每噸調漲450元，平均漲幅1.87%；需求面部分，除內需用鋼持續穩健，預期隨各國陸續復工，8、9月起客戶重啟遞延訂單，內、外銷回溫力道同步增強，可望推升第三季營運優於第二季，呈現淡季不淡表現，並可望延續至傳統旺季第四季。

(時報資訊)