宏達電(2498)5G智慧機終於有譜！宏達電確定將在6月16日舉辦新品發表會，市場預估若無意外，應該是想要趕在台灣7月5G開台之前，端出首款5G智慧機，此舉也剛好符合先前宏達電曾言「不會缺席台灣5G」的承諾，且因為由宏達電發出的邀請函寫著「1+1無限可能」，故消息指向宏達電可能也一併推出中階新款Desire Pro 20，這也是睽違已久後，宏達電再度智慧型手機上有新的積極動作。

宏達電過去1~2年營運重心多擺在VR(虛擬實境)，對於智慧機市場較少著墨，2019年更是缺席年度旗艦機，僅在中階市場發表HTC U19e、 Desire 19+、Wildfire X及Desire 19，這也使得在台灣即將邁向5G新頁的同時，市場對宏達電的產品布局有更多好奇，隨著宏達電發出的媒體邀請函指出將在下周舉辦「1+1 無限可能」的記者會，有很大的可能顯示，宏達電的5G智慧機即將現身，且因為名為「1+1」，故市場認為，宏達電也會同步端出中階新款Desire Pro 20。

(時報資訊)